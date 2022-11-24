Центр кібероборони НАТО допомагатиме у забезпеченні кіберстійкості України

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України продовжує активну співпрацю з Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), повідомляється у її телеграм-каналі у четвер

"Директор CCDCOE Март Ноорма наголосив, що Центр всебічно підтримуватиме Україну в протистоянні кіберагресії з боку Росії і очікує завершення всіх процедур, необхідних для вступу нашої держави до CCDCOE", - зазначено в повідомленні.

Згідно з ним, відомства обговорили практичну взаємодію та співпрацю між підрозділами Держспецзв'язку, відповідальними за кібербезпеку, з Центром, а також протистояння України кібератакам та допомогу CCDCOE у забезпеченні кіберстійкості нашої держави.

Обговорювалися також можливі ризики безпеки у кіберпросторі для інших країн; стратегії кібероборони країн-партнерів виходячи з досвіду, який уже має Україна, та потенційні напрями спільних досліджень у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері захисту критичної інфраструктури.

Крім того, CCDCOE розглядає питання залучення представників України до майбутніх кібернавчань з використанням потужностей Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, у серпні 2021 року Україна подала заявку на членство в CCDCOE, яку було одноголосно підтримано 4 березня цього року.