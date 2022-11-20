На деокупованій території Херсонської області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку - голова ОВА

На звільненій від російських окупантів території Херсонської області вже відновлено 52 базових і 3 пересувних станції мобільного зв'язку, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Наразі в області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, лише за минулу добу в обласному центрі відновлено роботу чотирьох базових станцій, ще одна – відновила свою роботу в Чорнобаївці.

Янушевич також повідомив, що протягом суботи в області були відремонтовані газорозподільні станції в Білозерці та Станіславі, завдяки чому понад 6300 абонентів у 13 населених пунктах тепер знову мають газопостачання. Крім того, газопостачання відновлено в Білозерській лікарні.

У Великій Олександрівці газопостачання відновлено ще для 60 абонентів, у селищі газ знову мають 626 абонентів.

Крім того, за словами глави ОВА, періодичне централізоване водопостачання відновлено у 5 населених пунктах: Інгулець, Токарівка, Іванівка, Лиманець та Чорнобаївка.