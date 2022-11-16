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16:20 16.11.2022

"Нова пошта" у Херсоні відновила кур'єрську доставку та відкрила два відділення, очікує запуску фінпослуг до кінця тижня

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"Нова пошта" у Херсоні відновила кур'єрську доставку та відкрила два відділення, очікує запуску фінпослуг до кінця тижня

Група компаній "Нова Пошта" відновила роботу у Херсоні.

"Сьогодні кур'єри "Нова пошта" можуть доставляти жителям деокупованого Херсона посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому. Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо. Також після восьми місяців окупації херсонцям знову доступні відправлення та отримання посилок вже у двох відділеннях "Нова пошта", - йдеться у повідомленні компанії, поширеному в середу.

Стаціонарне відділення №9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Св. Кирила та Мефодія.

Також до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази та матеріальну допомогу від ООН, уточнила компанія.

Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру "Україна" на просп. Ушакова. Сплатити послуги можна буде готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS-термінал або надіслати посилку за рахунок одержувача.

"Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв'язуватися з рідними", - наголошують у компанії.

У пресрелізі також уточнено, що з 12 листопада, коли "Нова Пошта" заїхала до міста, компанія доставила та видала херсонцям 12 тонн гуманітарної допомоги продуктами та засобами гігієни.

Теги: #херсон #нова_пошта

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