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14:26 16.11.2022

"Укрзалізниця" забезпечила вокзал Херсона резервним живленням і терміналами Starlink та розмістила "Лікарів без кордонів"

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"Укрзалізниця" забезпечила вокзал Херсона резервним живленням і терміналами Starlink та розмістила "Лікарів без кордонів"

АТ "Укрзалізниця" у рамках підготовки до відновлення руху до деокупованого Херсона забезпечила вокзал резервним живленням і терміналами Starlink.

"Перевірили стан залізничного вокзалу, паралельно організували разом із нашими партнерами із World Central Kitchen роздачу продуктових наборів для жителів Херсона прямо на вокзалі, а також надання необхідної медичної допомоги та ліків разом із Medecins Sans Frontieres", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі УЗ у середу.

"Лікарям без кордонів" залізниця виділила окреме місце на херсонському вокзалі, щоб усі жителі міста могли оперативно отримати медичну допомогу. Крім того, вокзал забезпечили резервним живленням і терміналами Starlink: тепер це друга точка у місті, де херсонці можуть зарядити мобільні телефони та під’єднатись до мережі, щоб зв'язатися з близькими.

Теги: #херсон #вокзал #укрзалізниця

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