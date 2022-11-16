Мінцифри відправляє Херсону ще понад 200 Starlink – Федоров

Міністерство цифрової інформації надасть Херсону ще 210 Starlink, повідомив його голова Михайло Федоров.

"Відправляємо ще 210 Starlink до Херсону. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили п'ять публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв'язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", - написав Федоров у телеграмі в середу.

За словами міністра, за два тижні буде організовано ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом у всій Херсонській області.

Він також зазначив, що частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.