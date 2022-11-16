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09:22 16.11.2022

Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

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Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова допомагати світу у гарантуванні цифрової безпеки.

"Моя вам добра порада – візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили IT-армію, яка перемагає у кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії об'єдналися для захисту держави. Понад тисячу триста кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни", - сказав він у відеозверненні до учасників панелі G20 з цифрової трансформації.

Він нагадав, що "у перший тиждень вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр нашої країни, і рішення у відповідь – це "хмари", до яких ми перенесли частину інформаційних систем. Ми збудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків".

"Завдяки цифровізації ми можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій. Мільйони українців щодня користуються нашим державним сервісом "Дія". Це понад 100 державних послуг без контакту із чиновниками. Цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів та податків, отримання державної допомоги, збирання коштів на підтримку армії", - сказав він.

"Якщо у вас чи у ваших союзників і партнерів іще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх збудувати! Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інститутів – це співпраця. Надійний зв'язок, зокрема супутниковий, це також співпраця", - наголосив Зеленський.

Він наголосив на необхідності "відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру й стабільності кожної доброчинної держави".

"G19 у цьому може бути дуже вдалим! Україна готова допомагати. Наш досвід безпеки є вашим досвідом безпеки. І будь ласка – пам'ятайте, що все наразі потрібно розглядати з погляду безпеки", - наголосив президент.

Теги: #кібербезпека #зеленський

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