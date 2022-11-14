У Херсоні з вівторка працюватиме публічна точка доступу до Wi-Fi, фахівці продовжують відновлювати зв'язок у місті

Публічна точка доступу до Wi-Fi працюватиме поблизу херсонського залізничного вокзалу з вівторка, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Біля залізничного вокзалу відзавтра працюватиме публічна точка доступу до wi-fi. У цьому місці зв’язатися зі своїми рідними херсонці можуть з 09:00 до 17:00.", - написав Янушевич у телеграмі в понеділок.

Водночас, говорячи про ситуацію зі зв'язком у місті, Янушевич зазначив, що у Херсоні відновлено роботу базової станції Vodafone біля Святодухівського Собору у Суворовському районі міста. "У радіусі 10 км працює мобільний зв'язок та інтернет", - наголосив він.

Глава ОВА також повідомив, що у центрі міста, на площі Свободи, працює пересувна базова станція "Київстар". "У радіусі 2 кілометрів є голосовий зв'язок. Станція працює цілодобово, з 17:00 до 19:00 триває технічна перерва", - уточнив Янушевич.

Він зазначив, що фахівці працюють, тому найближчим часом очікуйте "на гарні новини".

Янушевич також додав, що ввечері у понеділок у Чорнобаївці запустили базову станцію lifecell. "У селі тепер працює голосовий зв'язок", - підсумував він.