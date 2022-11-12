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14:24 12.11.2022

В Україні дякують польським колегам за обладнання, яке дало змогу повернути в Херсон і область українське ТБ і радіо

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В Україні дякують польським колегам за обладнання, яке дало змогу повернути в Херсон і область українське ТБ і радіо

У Херсоні 11 листопада відновилася трансляція українського телебачення: на 31-му каналі в цифровому форматі Т2 жителям звільненого міста і прилеглих населених пунктів доступний один з українських каналів, що веде трансляцію єдиного новинного марафону.

"Здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги – компанія Emitel SA. Фахівці концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт в Миколаївській області неподалік наявної лінії розмежування", - повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Як зазначається, щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонщини необхідно здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, спрямувавши антену в бік Миколаївської області. "Якщо не вдасться знайти канал, варто трохи повернути антену в один або інший бік або підняти її вище", - інформує Держспецзв'язку.

Також жителі Херсонської області можуть слухати в FM-діапазоні Перший канал Українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатня для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах окупованої частини Херсонщини.

"Зараз здійснюємо трансляцію тільки одного каналу Українського телебачення і радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити для українців доступ до інформації. Ми дякуємо нашим польським партнерам за обладнання, яке дало можливість повернути українське теле- і радіомовлення на звільнені території", – зазначив технічний директор концерну Сергій Семерей.

Теги: #херсон #телебачення #радіо

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