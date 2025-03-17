Голови МЗС країн ЄС у понеділок обговорить, чи можна зберегти мовлення Радіо Вільна Європа – Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував обговорення у понеділок колегами з країн ЄС майбутнього мовлення Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" (RFE/RL) після припинення його фінансування.

"Радіо Вільна Європа є одним із небагатьох надійних джерел у таких диктатурах, як Іран, Білорусь чи Афганістан. Завтра на Раді міністрів закордонних справ ми з колегами будемо обговорювати, як хоча б частково зберегти його трансляцію", - написав Ліпавський в соцмережі Х у неділю.

Як повідомлялося, RFE/RL було повідомлено в неділю Агентством США з глобальних медіа (USAGM) про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність мовника.

Ра́діо Свобо́да (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 називалося Радіо Визволення) — інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Радіо не раз розглядалося як поширення американської пропаганди та інтересів США.

"Розірвання грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку – слабшою. Протягом усієї своєї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку та світ", - заявив президент і головний виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус (Stephen Capus).

Раніше було повідомлено про припинення фінансування "Голосу Америки".

Джерело: https://x.com/JanLipavsky/status/1901257243770720653