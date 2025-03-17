Інтерфакс-Україна

Події

01:50 17.03.2025

Голови МЗС країн ЄС у понеділок обговорить, чи можна зберегти мовлення Радіо Вільна Європа – Ліпавський

2 хв читати

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував обговорення у понеділок колегами з країн ЄС майбутнього мовлення Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" (RFE/RL) після припинення його фінансування.

"Радіо Вільна Європа є одним із небагатьох надійних джерел у таких диктатурах, як Іран, Білорусь чи Афганістан. Завтра на Раді міністрів закордонних справ ми з колегами будемо обговорювати, як хоча б частково зберегти його трансляцію", - написав Ліпавський в соцмережі Х у неділю.

Як повідомлялося, RFE/RL було повідомлено в неділю Агентством США з глобальних медіа (USAGM) про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність мовника.

Ра́діо Свобо́да (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 називалося Радіо Визволення) — інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Радіо не раз розглядалося як поширення американської пропаганди та інтересів США.

"Розірвання грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку – слабшою. Протягом усієї своєї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку та світ", - заявив президент і головний виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус (Stephen Capus).

Раніше було повідомлено про припинення фінансування "Голосу Америки".

Джерело: https://x.com/JanLipavsky/status/1901257243770720653

Теги: #радіо #єс #закриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 15.03.2025
Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан

Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан

13:25 15.03.2025
Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

21:03 14.03.2025
Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

20:52 14.03.2025
Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

Членство в ЄС є пунктом номер один економічних гарантій для України, але рішення блокує Угорщина – Зеленський

20:10 14.03.2025
Створення фонду за угодою з США щодо корисних копалин потребуватиме залучення ЄС – Стефанішина

Створення фонду за угодою з США щодо корисних копалин потребуватиме залучення ЄС – Стефанішина

13:54 14.03.2025
ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

11:22 14.03.2025
Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

10:24 14.03.2025
ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

09:21 14.03.2025
Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

17:14 12.03.2025
ЄС визначив коло товарів зі США, на які може запровадити мита - ЗМІ

ЄС визначив коло товарів зі США, на які може запровадити мита - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюселі – Зеленський

РФ вже майже тиждень веде війну після перемовин у Джидді, потрібно ще більше активізувати дипломатію

Обмеження енергопостачання планується 17 березня для промисловості та бізнесу протягом дня

Окупанти втратили понад 100 тис. осіб з початку року, повідомив Сирський

ОСТАННЄ

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

ЗСУ провели передислокацію в Курській області на вигідніші рубежі, інформація про оточення неправдива – Умєров

РФ має беззастережно погодитись на пропозиції США, якщо хоче закінчити війну – Умєров

Під час мирних перемовин обговорюються Курська область, ЗАЕС, доступ до портів - Віткофф

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 303 окупанти – Генштаб ЗСУ

В Чернігові завершений розбір завалів на місці удару дрона по 5-поверхівці, постраждала 1 жінка – ДСНС

РФ вже майже тиждень веде війну після перемовин у Джидді, потрібно ще більше активізувати дипломатію – Зеленський

Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці – Зеленський за підсумками розмови з новим прем'єром Канади

Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА