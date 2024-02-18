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14:50 18.02.2024

Росіяни масово підключають жителів окупованих територій до російського ТБ і мобільного зв'язку - ГУР МО

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Росіяни масово підключають жителів окупованих територій до російського ТБ і мобільного зв'язку - ГУР МО

Росіяни посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців, які перебувають в окупації, зокрема, жителів Херсонської області масово підключають до російського супутникового телебачення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, жителів окупованих громад Херсонщини масово підключають до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір". Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

У ГУР повідомляють, що росіяни переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій у Донецькій області. Зазначається, що йдеться, зокрема, про "Автоматизоване робоче місце держслужбовця" та федеральну платформу "Госвеб".

У повідомленні зазначається, що окупанти також розширюють мережу покриття російського мобільного зв'язку.

У 2023-2024 роках у Донецькій області росіяни встановили понад 700 базових станцій, а в Херсонській - понад 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованій області. 

Теги: #рф #телебачення #мобільний_звязок #тот

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