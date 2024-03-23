Повідомлення про причетність ІДІЛ до теракту в Москві могло бути фейком - Радіо Свобода

Радіо Свобода не вдалося підтвердити достовірність заяви про причетність ІДІЛ до стрілянини в Красногорську, низка російських Telegram-каналів назвали опубліковану заяву фейковою, - повідомляє Радіо Свобода в суботу вночі.

"У Telegram-каналах з'явився скріншот із заявою ІДІЛ про причетність організації до стрілянини в Москві. Організація раніше неодноразово приписувала собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи. Радіо Свобода не вдалося підтвердити достовірність заяви про причетність ІДІЛ", - ідеться в повідомленні.