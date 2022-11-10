Мінцифри пропонує бізнесу поділитися доступом до генераторів з операторами зв'язку

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував бізнесу, який готовий поділитися з операторами зв'язку доступом до альтернативних джерел електроенергії, зв'язатися з міністерством з цього питання.

"Наприклад, ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам. Якщо готові розділити генератор із мобільними операторами - напишіть, будь ласка, на цю пошту – hello@thedigital.gov.ua", - написав він у четвер у своєму телеграм-каналі.

Федоров наголосив, що генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв'язку, але їхньої кількості недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням.

"Щоб вирішити це, можна об'єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", - наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, постачальник електроенергії компанія YASNO відзначає відсутність автономних джерел живлення на багатьох антенах зв'язку мобільних операторів.

lifecell зазначає, що тривалість роботи обладнання під час масштабних відключень електроенергії залежить від можливості забезпечити регулярне підвезення пального. Він уточнив, що одна базова станція на генераторі споживає 100 л пального на день.

"Київстар" працює над альтернативними варіантами живлення базових станцій під час відключення електроенергії, наразі його вистачає на 20% мережі оператора у великих містах за тривалого знеструмлення.