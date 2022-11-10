Телеком

11:41 10.11.2022

Мінцифри пропонує бізнесу поділитися доступом до генераторів з операторами зв'язку

1 хв читати
Мінцифри пропонує бізнесу поділитися доступом до генераторів з операторами зв'язку

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував бізнесу, який готовий поділитися з операторами зв'язку доступом до альтернативних джерел електроенергії, зв'язатися з міністерством з цього питання.

"Наприклад, ви керівник торговельного чи офісного центру й використовуєте стаціонарний промисловий генератор. Оператори можуть підключити до нього базову станцію, що поблизу. Тоді під час блекауту мешканці навколо зможуть подзвонити близьким чи екстреним службам. Якщо готові розділити генератор із мобільними операторами - напишіть, будь ласка, на цю пошту – hello@thedigital.gov.ua", - написав він у четвер у своєму телеграм-каналі.

Федоров наголосив, що генератори допомагають мобільним операторам працювати під час блекауту, щоб люди були на зв'язку, але їхньої кількості недостатньо, щоб забезпечити кожну базову станцію резервним живленням.

"Щоб вирішити це, можна об'єднати зусилля з іншим бізнесом, який працює поряд", - наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, постачальник електроенергії компанія YASNO відзначає відсутність автономних джерел живлення на багатьох антенах зв'язку мобільних операторів.

lifecell зазначає, що тривалість роботи обладнання під час масштабних відключень електроенергії залежить від можливості забезпечити регулярне підвезення пального. Він уточнив, що одна базова станція на генераторі споживає 100 л пального на день.

"Київстар" працює над альтернативними варіантами живлення базових станцій під час відключення електроенергії, наразі його вистачає на 20% мережі оператора у великих містах за тривалого знеструмлення.

Теги: #бізнес #мінцифри #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 07.11.2022
ТОЦ Silver Breeze інвестував у генераторне обладнання для безперебійного електропостачання EUR600 тис.

ТОЦ Silver Breeze інвестував у генераторне обладнання для безперебійного електропостачання EUR600 тис.

16:47 04.11.2022
Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

18:02 02.11.2022
Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги – глава МЗС

13:01 02.11.2022
Мінцифри запустило можливість перевірки нотаріального документа з QR-кодом через "Дію", на першому етапі QR-коди доступні нотаріусам Києва

Мінцифри запустило можливість перевірки нотаріального документа з QR-кодом через "Дію", на першому етапі QR-коди доступні нотаріусам Києва

12:20 02.11.2022
Бізнес озвучив ТОП-10 пріоритетів: відновлення економіки, інституційні реформи і вирівнювання конкурентних умов

Бізнес озвучив ТОП-10 пріоритетів: відновлення економіки, інституційні реформи і вирівнювання конкурентних умов

17:56 01.11.2022
Українські вчителі отримали 30 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО - Мінцифри

Українські вчителі отримали 30 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО - Мінцифри

16:03 01.11.2022
Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

16:28 31.10.2022
Мінцифри України запустить публічні Wi-Fi точки на випадок відключення електроенергії

Мінцифри України запустить публічні Wi-Fi точки на випадок відключення електроенергії

19:38 26.10.2022
Асоціація ОСББ Києва планує обладнати бомбосховища та укриття автономними генераторами

Асоціація ОСББ Києва планує обладнати бомбосховища та укриття автономними генераторами

14:14 26.10.2022
Базова станція на генераторі споживає 100 л палива на день - lifecell

Базова станція на генераторі споживає 100 л палива на день - lifecell

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

ОСТАННЄ

CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку

Meta надала доступ українському малому та середньому бізнесу до безкоштовної реклами на $1,5 млн

"Vodafone Україна" за 9 міс. скоротив дохід на 1% та отримав 620 млн грн збитку

Кабмін схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо формування документів про освіту в "Дії"

Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мовлення та моторики

Нацрада з телерадіомовлення переоформила 7 ліцензій каналу "Прямий" у зв'язку зі зміною бенефіціара

Ощадбанк продає на OpenMarket 1,8 млрд грн боргу власника "Укртелекому"

Маск збирається звільнити половину співробітників Twitter для зниження витрат

Власник українського "Київстару" VEON має намір продати російський "Вимпелком", розпочав пошук покупця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА