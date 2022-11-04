Кабмін схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо формування документів про освіту в "Дії"

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування документів про освіту в "Дії".

"Документ про освіту можна буде сформувати в "Дії". Такі документи використовуватимуться замість і без додаткового пред'явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування документа про освіту у п'ятницю ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Зазначається, що впровадження зазначеної ініціативи дасть змогу особі, яка досягла 14-річного віку, безкоштовно сформувати у "Дії" такі документи: про базову середню освіту; про повну середню освіту; про професійну (професійно-технічну освіту); про професійну вищу освіту; про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування документа та його використання потрібно буде встановити програму та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

"У застосунку відображатимуться всі дані про документ особи, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом). Крім того, з наступного року передбачено можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключено до зазначеного вебпорталу", - йдеться у повідомленні.