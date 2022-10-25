Телеком

15:06 25.10.2022

Альтернативного живлення базових станцій поки що вистачить на 20% мережі "Київстару" у великих містах у разі тривалого знеструмлення

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Альтернативного живлення базових станцій поки що вистачить на 20% мережі "Київстару" у великих містах у разі тривалого знеструмлення

Мобільний оператор компанія "Київстар" працює над альтернативними варіантами живлення базових станцій у разі відключення подання електроенергії, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"Активно працюємо над альтернативними варіантами для живлення базових станцій під час масового відключення електроживлення. Робимо все, що від нас залежить, але розуміємо, що таких превентивних заходів вистачить на підтримання до 20% мережі у великих містах та обласних центрах в умовах повного довгострокового знеструмлення", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Керівник компанії також повідомив про темпи відновлення мереж оператора.

"Два тижні тому, через масовані ракетні обстріли по Україні та відключення електроенергії, на піку не працювало близько 17% мережі. А також ми зафіксували рекордний сплеск голосового трафіку: 10 жовтня мережа "Київстар" обробила у годину найбільшого навантаження 1100 кілоЕрланг. Якщо людською мовою, то сумарна тривалість телефонних розмов на нашій мережі у цю годину склала більше ніж 67 млн хвилин", - написав Комаров.

Він також повідомив, що на деокупованих територіях Харківської, Херсонської та Донецької областей практично всі об'єкти телеком-інфраструктури зруйновані військами країни-агресора РФ ущент.

"Вже 99% наших базових станцій у Харківській області знаходяться на підконтрольній Україні території, з яких близько 25% уже відновлено. На півночі Донецької – більше десятка БС перейшли у статус деокупованих. На Херсонщині загалом було відновлено роботу 12 БС, чекаємо на дозвіл на обстеження ще майже третини наших інших об’єктів, які знаходяться на територіях, що були нещодавно звільнені", - наголосив президент "Київстару".

За його словами, стандартний алгоритм запуску відновленої базової станції – запуск на генераторі та StarLink (з обмеженою ємністю) замість нормальної трансмісії, і вже потім відновлюється оптоволоконне з'єднання та енергопостачання.

 

Теги: #електроенергія #київстар #комаров

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