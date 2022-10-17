Телеком

20:11 17.10.2022

Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

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Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

Американський реп-виконавець Каньє Вест купує медіа-платформу Parler, створену як альтернативу Tвіттер для прихильників консервативних і правих поглядів у США, йдеться в повідомленні компанії-власника соцмережі, поширеному в понеділок.

У заяві компанії Parlement Technologies, яка володіє платформою, йдеться, що компанія підписала угоду з Вестом, відповідно до якої сторони мають намір укласти остаточну угоду про купівлю та закрити її у четвертому кварталі цього року, її подробиці не розкриваються.

"У світі, де консервативні погляди можуть викликати неоднозначну реакцію, ми маємо переконатися, що у нас є право на вільне самовираження", - йдеться у заяві репера, яку наводить компанія.

Платформа Parler була запущена в 2018 році, вона позиціонує себе як альтернативу популярним майданчикам, де записи користувачів можуть бути модеровані з боку керівництва соцмережі. Трамп та його прихильники активно критикують такі майданчики, вважаючи, що їхні власники перешкоджають розповсюдженню повідомлень прихильників республіканців.

Протягом 2020 року стався великий стрибок бази користувачів Parler – туди перейшли прихильники консервативних поглядів та експрезидента США Дональда Трампа з твіттера, де їх записи про можливу фальсифікацію підсумків виборів президента США найчастіше видалялися платформою. Пізніше в соцмережі зареєструвався президент Бразилії Жаїр Болсонару, політик з правими поглядами, і в Parler підскочила кількість реєстрацій користувачів із Бразилії.

Сторінки Каньє Веста в популярних американських соціальних мережах Tвіттер і Інстаграм заблокували близько тижня тому через його висловлювання - платформи визнали їх антисемітськими.

Американський репер нерідко припускає висловлювання чи вчинки, які згодом мають широкий резонанс серед публіки. Так, минулого тижня моди в Парижі Каньє Вест, афроамериканець, одягнув футболку з написом "White Lives Matter" ("Життя білих важливі" - прим. ред.). Цей жест визнали випадом на адресу лівого руху BLM, він викликав велике обурення публіки в соціальних мережах.

Parler - не єдина соцмережа в США, яка пропонує користувачам висловлюватися відкрито на своєму майданчику без побоювання цензури та модерації їхніх поглядів. Також у 2021 році Трамп запустив соцмережу Truth Social.

 

 

Теги: #сша #плани #музикант #соцмережа

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