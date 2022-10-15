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21:30 15.10.2022

Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

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Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Американський підприємець Ілон Маск повідомив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні.

"(…) хоча Starlink усе ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати уряд України", - написав Маск у твіттері в суботу ввечері.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

 

 

 

Теги: #фінансування #маск #starlink

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