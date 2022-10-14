Федоров: Термінали Starlink продовжать працювати в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що термінали супутникового зв'язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні.

"Термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть. Не турбуйтеся", - написав Федоров у телеграмі у п'ятницю ввечері.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення, щоб система супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX продовжила роботу на українській території.

Як повідомлялося, компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.