Країни-члени МСЕ фінансово підтримують відновлення української телеком-інфраструктури - Держспецзв'язку

Кілька країн-членів Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ) перерахували кошти на відновлення української телекомунікаційної інфраструктури.

Як наголошується у повідомленні на сайті Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 10 жовтня 2022 року на пленарному засіданні МСЕ було розглянуто питання виконання Резолюції 1408 щодо підтримки у відновленні телеком-інфраструктури України. Зокрема, низка країн уже надала фінансову підтримку для відновлення української телекомунікаційної інфраструктури.

49 країн-членів МСЕ, серед яких - Канада, Японія, Республіка Молдова, Чорногорія, Норвегія, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та інші - підтримали спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться про допомогу в відновленні зруйнованих Росією об'єктів телеком-сфери.

"Закликаємо держави-члени та Союз продовжувати надавати допомогу та фінансові внески Україні для відновлення телекомунікаційного сектора та підтримувати використання телекомунікацій/ІКТ для відновлення та сталого розвитку. Як важливий член ООН, МСЕ не може ігнорувати той факт, що саме Росія несе відповідальність за війну в Україні" – йдеться у заяві.

Під час засідання українська делегація також вкотре наголосила на тому, що Росія здійснює напади на об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, зокрема й телекомунікаційну інфраструктуру, що є прямим порушенням цінностей МСЕ.

Зокрема, наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну для телеком-інфраструктури стали: 4 тис. пошкоджених або захоплених базових станцій операторів зв'язку, понад 60 тис. кілометрів пошкоджених або захоплених волоконно-оптичних ліній зв'язку, 18 знищених антенно-щоглових споруд, які забезпечували транс теле- та радіосигналу в Україні.