Телеком

15:02 12.10.2022

Країни-члени МСЕ фінансово підтримують відновлення української телеком-інфраструктури - Держспецзв'язку

2 хв читати
Країни-члени МСЕ фінансово підтримують відновлення української телеком-інфраструктури - Держспецзв'язку

Кілька країн-членів Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ) перерахували кошти на відновлення української телекомунікаційної інфраструктури.

Як наголошується у повідомленні на сайті Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 10 жовтня 2022 року на пленарному засіданні МСЕ було розглянуто питання виконання Резолюції 1408 щодо підтримки у відновленні телеком-інфраструктури України. Зокрема, низка країн уже надала фінансову підтримку для відновлення української телекомунікаційної інфраструктури.

49 країн-членів МСЕ, серед яких - Канада, Японія, Республіка Молдова, Чорногорія, Норвегія, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та інші - підтримали спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться про допомогу в відновленні зруйнованих Росією об'єктів телеком-сфери.

"Закликаємо держави-члени та Союз продовжувати надавати допомогу та фінансові внески Україні для відновлення телекомунікаційного сектора та підтримувати використання телекомунікацій/ІКТ для відновлення та сталого розвитку. Як важливий член ООН, МСЕ не може ігнорувати той факт, що саме Росія несе відповідальність за війну в Україні" – йдеться у заяві.

Під час засідання українська делегація також вкотре наголосила на тому, що Росія здійснює напади на об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, зокрема й телекомунікаційну інфраструктуру, що є прямим порушенням цінностей МСЕ.

Зокрема, наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну для телеком-інфраструктури стали: 4 тис. пошкоджених або захоплених базових станцій операторів зв'язку, понад 60 тис. кілометрів пошкоджених або захоплених волоконно-оптичних ліній зв'язку, 18 знищених антенно-щоглових споруд, які забезпечували транс теле- та радіосигналу в Україні.

Теги: #звязок #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 11.10.2022
Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють

19:50 05.10.2022
Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

13:12 27.09.2022
80% мережі Vodafone працює у Харківській області

80% мережі Vodafone працює у Харківській області

14:24 13.09.2022
На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

12:25 31.08.2022
Держспецзв'язку попереджає про онлайн-шахраїв, які спекулюють на темі "грошових виплат"

Держспецзв'язку попереджає про онлайн-шахраїв, які спекулюють на темі "грошових виплат"

12:28 26.08.2022
Ворожі хакери атакували Україну понад тисячу разів із 24 лютого

Ворожі хакери атакували Україну понад тисячу разів із 24 лютого

14:56 22.08.2022
Держспецзв'язку попереджає українців про ймовірне посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності

Держспецзв'язку попереджає українців про ймовірне посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності

17:17 15.08.2022
Шмигаль доручив Держспецзв'язку та Мінкультури додатково опрацювати питання повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

Шмигаль доручив Держспецзв'язку та Мінкультури додатково опрацювати питання повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

07:39 05.08.2022
Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

07:07 26.07.2022
Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

На деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет - Мінреінтеграції

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

ОСТАННЄ

Мобільні оператори 10-11 жовтня відновили роботу понад 3 тис. базових станцій у всій Україні

"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

Інфраструктура "Укртелекому" забезпечує зв'язок

У деокупованій Вовчанській громаді відновлено мовлення "Українського радіо", на черзі Балаклія, Куп'янськ та Ізюм - Синєгубов

В Україні 20-21 жовтня відбудеться Національний оборонний хакатон-2022

Rozetka запустила доставку до Польщі

ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

"Нова пошта" оголосила про акційний тариф у жовтні

Фінал DEV Challenge XIX відбудеться в Україні та Польщі

Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА