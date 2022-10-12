Мобільні оператори 10-11 жовтня відновили роботу понад 3 тис. базових станцій у всій Україні

Українські мобільні оператори минулої доби відновили роботу понад 3 тис. базових станцій у всій Україні, написав у своєму телеграм-каналі віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, станом на вечір 11 жовтня у Харківській області знову працюють 988 станцій, у Львівській – 800, у Київській – 383, у Полтавській – 363, у Сумській – 266, у Житомирській – 262, які 10 жовтня були знеструмлені внаслідок обстрілу по ТЕС.

"Це результат ефективної роботи енергопостачальників та телеком-компаній. Перші оперативно відновили електроенергію, а другі - максимально швидко повернули зв’язок. Зараз вони працюють над поверненням зв’язку та інтернету для жителів Чернігівщини, Черкащини, Хмельниччини та Дніпропетровщини", - наголосив Федоров.