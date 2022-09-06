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15:45 06.09.2022

Телеканал "Рада" не транслюватиме засідання парламенту у прямому ефірі під час війни – постанова

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Телеканал "Рада" не транслюватиме засідання парламенту у прямому ефірі під час війни – постанова

Телеканал "Рада" не транслюватиме пленарні засідання українського парламенту у прямому ефірі і при цьому продовжить брати участь у національному телемарафоні "Єдині новини".

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 7739 підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Документ передбачає, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради може бути обмежене державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" на користь національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки ВР відповідно до Конституції України, законів "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про правовий режим воєнного стану", указами президента України про набуття чинності рішень Ради національної безпеки та оборони України щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Водночас телеканалу "Рада" доручено забезпечити створення і трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів, спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану.

 

Теги: #рада #телеканал #трансляція

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