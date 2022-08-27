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07:00 27.08.2022

Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

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Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла втричі та станом на серпень 2022 року становить 24%, повідомила пресслужба компанії GlobalLogic, спираючись на внутрішнє дослідження компанії.

"Згідно з даними GlobalLogic, із компанією в Україні співпрацюють 1 769 жінок - це становить понад чверть усіх фахівців. Середній вік фахівців - 33 роки, проте серед IT-фахівців зустрічаються і жінки віком від 60 років", - повідомили в компанії.

За статистикою GlobalLogic, 81% жінок у IT-сфері мають технічні спеціальності.

Більшість респонденток розпочинала свій шлях в індустрії з trainee або junior позиції, проте нині має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віцепрезидентка).

Згідно з повідомленням, третину вищих керівних посад у GlobalLogic обіймають саме жінки.

ІТ-компанія "GlobalLogic Україна" є найбільшим розробником програмного забезпечення в Україні. Має офіси та понад 4,5 тис. фахівців у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

Теги: #it #україна #жінки #частка

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