Держспецзв'язку попереджає українців про ймовірне посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попереджає українців про ймовірне посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності України.
"Незалежність і свобода України не дають спокою російським загарбникам. Саме у значні державні дати зазвичай активізується ворог. Тому ми очікуємо посилення атак з боку окупантів напередодні та в день відзначення найважливішого для українців державного свята – Дня Незалежності. І не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що постраждати від хакерів може кожен. "У зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - наголошують у Держслужбі.