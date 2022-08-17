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19:37 17.08.2022

Користувачі "Дії" незабаром зможуть купувати ОВДП за 1,5 хвилини

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Користувачі "Дії" незабаром зможуть купувати ОВДП за 1,5 хвилини

Громадяни України зможуть через застосунок "Дія" швидко купувати облігації внутрішньої держпозики і цим допомогти країні з фінансування дефіциту держбюджету, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми запропонуємо цифровий продукт, де фактично через "Дію" в кілька кліків кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини часу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Шурма нагадав, що громадяни мають можливість і сьогодні купувати ОВДП, однак доступність цього інструменту для населення залишається питанням.

"Ми плануємо його вирішити найближчими тижнями разом із Міністерством цифрової трансформації", – зазначив заступник голови ОП.

На його думку, держоблігації мають зацікавити населення, оскільки ставка за ними вища, ніж пропонують комерційні банки за депозитами, і надійність вища, ніж будь-якого приватного чи навіть держбанку.

Шурма уточнив, що зараз у банках понад 400 млрд грн населення перебувають на рахунках до затребування, і всі вони потенційно є джерелом вкладень в ОВДП,

Говорячи про інші джерела фінансування дефіциту, він назвав допомогу міжнародних партнерів і "обмежену підтримку Національного банку, якою ми користуватимемося дуже обережно, щоб не створювати інфляційного та девальваційного тиску".

За даними НБУ, фізособи наразі володіють ОВДП на номінальну суму 29,53 млрд грн порівняно з 25,3 млрд грн на початок березня.

Поточні ставки прибутковості ОВДП на первинних аукціонах становлять 12% річних по 5-міс., 14% - по 11-міс. та 16% річних – по 14 міс. Доходи з них не обкладаються податком, на відміну депозитів.

 

 

Теги: #овдп #дія

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