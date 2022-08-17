"Нова пошта" разом із ДСНС України розпочала розробку роботів-саперів

Група компаній "Нова пошта" (НП) розпочала розробку роботів-саперів у межах співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила пресслужба НП у середу.

"Ми в "Новій пошті" накопичили великий досвід у сфері роботизації. Разом з українськими стартапами та власною R&D командою розробили та впровадили три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми протестуємо їх у спільному проєкті з ДСНС", - зазначив директор із розвитку НП Олексій Тараненко.

Згідно з релізом, українські роботи-сапери призначені для розмінування водойм та суші, вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх.

У ДСНС визначили основні вимоги до таких робіт, а НП узяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів.

Компанія планує розробити та забезпечити піротехнікам не щонайменше 20 роботів кожного типу.

Як повідомлялося, 9 серпня "Нова пошта" розпочала співпрацю з Держслужбою України з надзвичайних ситуацій, надаючи логістичну підтримку та матеріально-технічне забезпечення рятувальним бригадам.

Один із напрямів партнерства – матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад: ДСНС готує списки необхідних товарів – від електронних приладів до автомобілів, а компанія опікується їх пошуком, придбанням та доставкою.