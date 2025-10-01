Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

Оператори протимінної діяльності обробили від вибухонебезпечних предметів ділянку площею 1,7 тис. гектарів, яка стала рекордною в межах держпрограми компенсації вартості розмінування агроземель, повідомляє Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"На сьогодні це найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми. Під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Сапери працювали на ділянці усього 5 місяців - з травня по вересень 2025 року", - йдеться в повідомленні на сайті установи в середу.

Як вважає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний, очистити таку ділянку лише за кілька місяців - серйозна робота, проте завдяки їй вже цього сезону фермер буде мати можливість засіяти угіддя озимими культурами або ж підготувати ріллю до весняних робіт.

"І все це без жодного ризику для людей і техніки, які виходять в поле. Ми продовжуємо працювати, щоб якомога більше фермерів, а в найближчій перспективі ще й одноосібники, могли коштом держави очистити свої землі", - наголосив Безкаравайний.

В Мінекономіки додали, що з початку роботи держпрограми оператори протимінної діяльності завершили повні цикли гумрозмінування за 38 договорами, укладеними із Центром гуманітарного розмінування. Загальна площа очищених земель с/г призначення склала 5138 га, а вартість робіт – 328,2 млн грн.

Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га).

Програма компенсації вартості розмінування агроземель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гумрозмінування. Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Крім того, в Мінекономіки нагадали, що рік тому була вперше укладена угода на розмінування сільськогосподарських земель за результатами відкритих торгів через електронну систему Prozorro. За результатами закупівель, підлягають розмінуванню майже 14,6 тис. га територій. Загальна вартість цих робіт склала 0,8 млрд грн.