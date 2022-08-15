Телеком

17:17 15.08.2022

Шмигаль доручив Держспецзв'язку та Мінкультури додатково опрацювати питання повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

2 хв читати
Шмигаль доручив Держспецзв'язку та Мінкультури додатково опрацювати питання повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання щодо повернення у цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".

"Рада національної безпеки та оборони України 18 березня 2022 року прийняла рішення "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", згідно з яким встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об'єднання всіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAРазом", - йдеться у відповіді на петицію, оприлюднену 15 серпня.

Зазначається, що у виконання указу президента та рішення РНБО Концерн радіомовлення радіозв'язку та супутникового зв'язку забезпечує на всіх частотах трансляцію телевізійного марафону відповідно до графіка.

"З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати вас поінформувати", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 1 липня петиція на сайті Кабінету Міністрів про повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції просив уряд звернути увагу на дії керівництва державного Концерну РРТ, а також негайно вжити заходів щодо повернення телеканалів у цифровий ефір.

Теги: #телеканали #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 26.07.2022
Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

17:49 18.07.2022
"5 канал" та "Прямий" звертаються до РНБО і Нацради з телебачення і радіомовлення щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

"5 канал" та "Прямий" звертаються до РНБО і Нацради з телебачення і радіомовлення щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

19:54 11.07.2022
Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

13:06 07.07.2022
CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

18:38 01.07.2022
Петиція про повернення до цифрового ефіру телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала 25 тис. голосів

Петиція про повернення до цифрового ефіру телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала 25 тис. голосів

13:58 06.06.2022
У Латвії заборонили усі російські телеканали

У Латвії заборонили усі російські телеканали

20:06 26.05.2022
У Херсонській області Інтернет доступний у 82% населених пунктів

У Херсонській області Інтернет доступний у 82% населених пунктів

17:46 16.05.2022
В Україні немає телеканалів, які надавали б суспільно важливу інформацію виключно державною мовою – мовний омбудсмен

В Україні немає телеканалів, які надавали б суспільно важливу інформацію виключно державною мовою – мовний омбудсмен

15:21 13.05.2022
Окупанти шантажем змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж – Держспецзв'язку

Окупанти шантажем змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж – Держспецзв'язку

18:08 10.05.2022
Зловмисники підробляють сайт МВС України

Зловмисники підробляють сайт МВС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

"Нова Пошта" розпочинає проєкт реновації відділень по всій Україні та шукає підрядників

Наявність проблем із бронюванням ІТ-фахівців та їх тимчасовим виїздом може призвести до регресу розвитку ІТ-індустрії - ІТU

YouTube запустив автоматичні українські субтитри

Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

"Київстар" закриває мобільні фінсервіси

Плануємо зберегти послугу "Роумінг як вдома" до кінця цього року – президент "Київстару"

Національний роумінг – механізм для НС, немає сенсу тримати його в переважно безпечних зонах – президент "Київстару"

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА