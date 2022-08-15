Шмигаль доручив Держспецзв'язку та Мінкультури додатково опрацювати питання повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання щодо повернення у цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".

"Рада національної безпеки та оборони України 18 березня 2022 року прийняла рішення "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", згідно з яким встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об'єднання всіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAРазом", - йдеться у відповіді на петицію, оприлюднену 15 серпня.

Зазначається, що у виконання указу президента та рішення РНБО Концерн радіомовлення радіозв'язку та супутникового зв'язку забезпечує на всіх частотах трансляцію телевізійного марафону відповідно до графіка.

"З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати вас поінформувати", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 1 липня петиція на сайті Кабінету Міністрів про повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції просив уряд звернути увагу на дії керівництва державного Концерну РРТ, а також негайно вжити заходів щодо повернення телеканалів у цифровий ефір.