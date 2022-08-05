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07:39 05.08.2022

Супутникові оператори SES та Intelsat ведуть переговори про злиття

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Люксембурзький оператор супутникового зв'язку SES SA веде переговори про злиття з американським конкурентом Intelsat SA, пише Financial Times.

За словами джерел видання, компанії активно обговорюють структуру потенційної угоди. Тим не менш, переговори перебувають на ранній стадії і немає жодних гарантій, що угоди буде досягнуто.

Минулого тижня французький супутниковий оператор Eutelsat оголосив про покупку британського представника цієї галузі OneWeb.

Котирування акцій SES впали на 9% за підсумками торгів у четвер.

 

 

Теги: #сша #європа #звязок #компанії

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