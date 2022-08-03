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17:29 03.08.2022

В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

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В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

Перша леді України Олена Зеленська та глава МВС Денис Монастирський презентували у Києві мобільний застосунок для жінок, які зазнають домашнього насильства.

Виступаючи у середу в Києві під час презентації мобільного застосунку для виклику поліції у разі домашнього насильства, Зеленська наголосила, що у важкі часи суспільні звички стають суворішими і люди більше схильні толерувати насильство.

"Ми боремося не лише за свою свободу, ми боремося і за людяність. І сьогодні ми зробимо ще один крок для того, щоб мати змогу ефективніше боротися з домашнім та гендерно зумовленим насильством", - сказала Зеленська.

Вона уточнила, що в Україні кожна п'ята жінка зазнавала насильства, але лише кожна третя з них про це говорила. Перша леді наголосила, що, незважаючи на всю силу українських жінок, вони можуть стати постраждалими у побуті у себе вдома.

Зеленська розповіла, що цей мобільний застосунок може встановити будь-яка людина у свій смартфон. "Це така прихована кнопка SOS... І Національна поліція одразу відреагує на виклик", - наголосила вона.

При цьому Зеленська зауважила, що протистояння українців російській агресії не є приводом забувати про невоєнне насильство.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголосив: "У країні-агресорі, на жаль, так склалося, що кажуть "б'є - значить любить". Це нормально для тієї культури, але це не має бути жодним чином нормально для нас".

За словами глави МВС, наразі статистика свідчить про зменшення кількості фактів домашнього насильства, але це має об'єктивні причини, зокрема й участь українських чоловіків у зоні бойових дій.

Монастирський наголосив, що робота мобільного застосунку для допомоги жінкам, які страждають від домашнього насильства - це лише один маленький крок, але він буде дієвим у боротьбі з цим явищем.

Заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко заявила, що з початку військової агресії РФ до Нацполіції надійшло 58 тисяч повідомлень про домашнє насильство.

"Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, але це не є свідченням того, що домашнє насильство зникло. Понад 18 тис. людей, які чинили домашнє насильство, були поставлені на облік поліції, і ця цифра також трохи менша, ніж за аналогічний період минулого року. Але ми розуміємо, що, найімовірніше, найближчим часом ми отримаємо сплеск домашнього насильства", - зазначила вона.

За словами Павліченко, мобільний застосунок вже доступний для скачування. Вона уточнила, що програма недоступна стороннім особам, базується на маскуванні інтерфейсу та приховуванні функціоналу, і в ній є кнопка SOS для виклику поліції, а також міститься інформація про домашнє та гендерно зумовлене насильство та контакти допомоги.

Теги: #насильство #зеленська #застосунок #монастирський

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