ДБР проводить обшуки на "4 каналі" нардепа-зрадника Ковальова, корпоративні права каналу будуть передані АРМА

Київ. 3 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", що належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору народному депутату України Олексію Ковальову, а також у його помічника та посадових осіб телеканалу.

Як повідомляється на сайті ДБР у середу, управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Раніше за матеріалами ДБР суд заарештував майно Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави, зокрема його частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої заарештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Як повідомлялося, генеральний прокурор України 6 липня повідомив Ковальову про підозру. Той після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам, а на початку липня обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупантами "уряді" Херсонської області.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Партія "Слуга народу" та однойменна фракція у Верховній Раді 28 квітня ухвалили спільне рішення про призупинення членства Ковальова у фракції. На пленарному засіданні 3 травня перши віцеспікер Корнієнко оголосив про виключення його із фракції.

15 липня Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його було оголошено в розшук.

Крім того, "Слуга народу" закликала генерального прокурора України та голову Служби безпеки України порушити кримінальне провадження, в рамках якого розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування з окупаційними військами.