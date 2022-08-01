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18:19 01.08.2022

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

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"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" зупинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Більше немає можливості виплачувати тисячі пенсій, приймати і перераховувати платежі за комунальні послуги, а також доставляти продукти. Натомість маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку бійців російської армії, підкріпленої бійцями так званих ЛНР/ДНР", - написав він у телеграм-каналі.

Смілянський також зазначив, що вперше з 24 лютого "Укрпошта" працюватиме лише на території, підконтрольній Україні.

За його словами, до 31 липня тривала, зокрема, робота відділень компанії в окупованих районах Запорізької області, а раніше – у Херсоні.

Смілянський також повідомив, що російські військові перешкоджали доставці пенсій українським громадянам. "Все тому, що їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Смілянський подякував співробітникам, які, незважаючи на загрозу з боку військ РФ, продовжували виконувати свої обов'язки, й анонсував, що після повернення окупованих територій, "Укрпошта" повернеться туди з новими відділеннями.

Теги: #укрпошта #окуповані_території

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