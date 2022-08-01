Портал відкритих даних Data.gov.ua відновив роботу – Мінцифри

Портал відкритих даних Data.gov.ua відновив роботу після вимушеної паузи через збройне вторгнення РФ в Україну, повідомила пресслужба Мінцифри у понеділок.

"Ми провели аналіз опублікованих наборів даних та тимчасово вилучили з публічного доступу інформацію, що може становити загрозу національній безпеці, та відкрили для загального доступу портал", - зазначило міністерство в телеграм-каналі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, фахівці Мінцифри продовжують працювати над змінами законодавства щодо нових правил доступу до відкритих даних під час воєнного стану, а також розширюють перелік наборів відкритих даних, щоб додати інформацію, необхідну для плану відновлення України.

У Мінцифри також наголосили, що до російського вторгнення Україна була одним із лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних. Згідно з даними рейтингу Open Data Maturity, у 2021 році країна посіла 6-е місце серед усіх європейських країн з відкритості даних.

Відкриті дані допомагають контролювати роботу державних органів, покращувати державні послуги та створювати нові.