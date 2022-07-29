Amazon Web Services допоміг Україні перенести в "хмару" 10 петабайт даних

Amazon Web Services, дочірня компанія Amazon.com, від початку повномасштабної російської агресії допомогла Україні перенести до хмарного сховища 10 петабайт (10 млн гігабайт) важливих даних з міністерств, університетів і приватних компаній, повідомляється у квартальному звіті компанії.

Згідно з повідомленням, AWS, зокрема, зберігає дані 27 українських міністерств та інших держорганів, 18 українських університетів, найбільшої в країні школи дистанційного навчання K-12 та десятків приватних компаній.

Фахівці компанії також зазначили, що дані ПриватБанку, який обслуговує 40% населення України, вдалося перенести у хмару менш як за 45 днів.

Крім того, з початку війни Amazon пожертвувала понад 2 млн товарів більш ніж 45 організаціям, що підтримують біженців, зокрема 200 тис. гігієнічних наборів, упакованих співробітниками компанії в усьому світі.

Як повідомлялося, компанія Amazon раніше отримала від України "Відзнаку миру" за підтримку країни під час війни.

Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, яка надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки.