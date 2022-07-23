Oll.tv та Xtra TV з "Медіа групи Україна" припинили надання послуг

Українські провайдер цифрового інтерактивного телебачення Oll.tv та оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу "Медіа група Україна" (МДУ), підконтрольного SCM Ріната Ахметова, з 23:00 22 липня припинили трансляцію телеканалів абонентам.

"… у зв'язку з набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політично вагу в суспільному житті (олігархів)", – йдеться у поясненні на сайті Oll.tv.

Таку саму причину назвав і оператор Xtra TV, зазначивши, що цей закон є дискримінаційним.

У свою чергу "Укртелеком", також контрольований SCM, повідомив про вимушене припинення роботи свого інтерактивного телебачення, яке технологічно базувалося на платформі Oll.tv.

"Ми вже шукаємо новий сучасний телевізійний сервіс для користувачів нашого інтернету", – зазначив Укртелеком.

Компанія уточнила, що з 22 липня припинила тарифікацію послуги Інтерактивне телебачення та оренда обладнання, відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображено у рахунках за липень.

Як повідомлялося, раніше власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід SCM з медіа-бізнесу та здачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набранням чинності антиолігархічного закону.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, загальний обсяг вкладених в нього інвестицій перевищив $1,5 млрд, кількість співробітників складає близько 4 тис., а канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів.

"Медіа Група Україна" поєднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV"; телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сігма"; оператор супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сегодня" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу Oll.tv.