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10:44 18.07.2022

Мін'юст тестує онлайн-реєстрацію ТОВ через портал "Дія"

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Мін'юст тестує онлайн-реєстрацію ТОВ через портал "Дія"

Міністерство юстиції України спільно з ДП "Національні інформаційні системи" та Міністерством цифрової трансформації розробили процедуру реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю в автоматичному режимі без участі держреєстратора.

"Людина авторизується та подає заявку про відкриття ТОВ через портал "Дія". Після цього ця заявка в автоматичному режимі передається для проведення держреєстрації ТОВ. Тобто уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей", – повідомив заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Сергій Орлов, слова якого наведено у повідомленні міністерства.

Скористатися послугою можуть громадяни України віком від 18 років, які мають податковий номер та унікальний номер запису у реєстрі.

Розпочато бета-тестування цієї послуги.

Механізм автоматизованої реєстрації ТОВ спрямований на зменшення адміністративного навантаження, зокрема: скорочення часу на реєстрацію; усунення людського чинника та зменшення кількості необґрунтованих відмов у реєстрації; усунення корупційних складових і навіть скорочення черг отримання послуги.

Як повідомлялося, Мінцифри запустило послугу онлайн-реєстрації ФОП через "Дію" у 2020 році.

Теги: #тов #тестування #дія

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