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16:34 12.07.2022

SCM розпочинає процес анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна"

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SCM розпочинає процес анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна"

Компанія SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна" (МГУ), повідомила у вівторок у фейсбуці директор з комунікацій Наталія Ємченко.

"Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані "Медіа Групою Україна" від держави", - написала вона.

За її словами, паралельно сьогодні розпочнеться процес припинення випуску друкованих засобів масової інформації, що належать МГУ.

"Згідно із законодавством України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ, і вони мають завершити діяльність. Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави. Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом)", - написала Ємченко.

"Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіагрупи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, у тому числі в Польщі", - наголосила вона.

Ємченко написала також, що "о 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинило оновлення своїх онлайн-медіа. Механізм співпраці з Vogue буде визначено окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій".

"Рішення щодо виходу SCM із медіабізнесу було важким та вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели його в абсолютні лідери українського медіаринку. Ми планували створювати якісний український контент і надалі – серіали, фільми, шоу, новини. Але державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими", - заявила Ємченко.

Теги: #scm #ліцензії #анулювання #медіа_група_україна

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