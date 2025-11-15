Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

Група SCM за 25 років з моменту створення стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку та промисловість і найбільшим платником податків, прикладом відповідального та сталого бізнесу, заявив засновник та акціонер групи Рінат Ахметов у зверненні з нагоди 25-річчя SCM.

"Сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими та згуртованими. Бути разом зі своєю країною, підтримувати наших захисників, бути надійним тилом та наближати нашу спільну Перемогу", – наголосив Ахметов.

Він зауважив, що майже половину своєї історії SCM працює в умовах жорстокої війни, яка почалася на його рідному Донбасі, група багато втрачала, але ніколи не опускали руки й вірить у майбутнє, в якому українському бізнесу належить відновити країну після встановлення справедливого і довготривалого миру.

"Сьогодні SCM – це міжнародний бізнес… Ми давно працюємо на міжнародних ринках, реалізуємо масштабні проєкти в Україні та за її межами. Ми боремося за європейський вибір України", – зазначив також Ахметов.

За його словами, принципами групи з дня заснування є працювати прозоро, відповідально та професійно, й на цьому фундаменті вона продовжує реалізовувати масштабні проєкти в Україні та за її межами.

В свою чергу SCM повідомила, що до свого 25-річчя оновлює айдентику спільно з агенцією Taktika.

"Світ змінився. Разом із ним змінилась і SCM - географія бізнесів, масштаби інвестицій, роль компанії в економіці України та Європи. Щоб відповідати цим змінам і вимогам сучасної цифрової комунікації", – пояснила група необхідність змін.

В рекламному роліку SCM позиціонує себе, як "міжнародна інвестиційна компанія з українським корінням" та зазначає, що розширює свою діяльність за кордоном.

Група додала, що розробила унікальний шрифт для текстової частини логотипа та розширила палітру кольорів, а також запустила девіз SCM: "Будуємо. Інвестуємо в людей. Тримаємо слово".