Інтерфакс-Україна
Події
18:55 15.11.2025

Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

2 хв читати

Група SCM за 25 років з моменту створення стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку та промисловість і найбільшим платником податків, прикладом відповідального та сталого бізнесу, заявив засновник та акціонер групи Рінат Ахметов у зверненні з нагоди 25-річчя SCM.

"Сьогодні, коли війна все ще триває, особливо важливо залишатися сильними, стійкими та згуртованими. Бути разом зі своєю країною, підтримувати наших захисників, бути надійним тилом та наближати нашу спільну Перемогу", – наголосив Ахметов.

Він зауважив, що майже половину своєї історії SCM працює в умовах жорстокої війни, яка почалася на його рідному Донбасі, група багато втрачала, але ніколи не опускали руки й вірить у майбутнє, в якому українському бізнесу належить відновити країну після встановлення справедливого і довготривалого миру.

"Сьогодні SCM – це міжнародний бізнес… Ми давно працюємо на міжнародних ринках, реалізуємо масштабні проєкти в Україні та за її межами. Ми боремося за європейський вибір України", – зазначив також Ахметов.

За його словами, принципами групи з дня заснування є працювати прозоро, відповідально та професійно, й на цьому фундаменті вона продовжує реалізовувати масштабні проєкти в Україні та за її межами.

В свою чергу SCM повідомила, що до свого 25-річчя оновлює айдентику спільно з агенцією Taktika.

"Світ змінився. Разом із ним змінилась і SCM - географія бізнесів, масштаби інвестицій, роль компанії в економіці України та Європи. Щоб відповідати цим змінам і вимогам сучасної цифрової комунікації", – пояснила група необхідність змін.

В рекламному роліку SCM позиціонує себе, як "міжнародна інвестиційна компанія з українським корінням" та зазначає, що розширює свою діяльність за кордоном.

Група додала, що розробила унікальний шрифт для текстової частини логотипа та розширила палітру кольорів, а також запустила девіз SCM: "Будуємо. Інвестуємо в людей. Тримаємо слово".

Теги: #ахметов #scm

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 14.07.2025
Інвестгрупа SCM до 25-річчя оновлює свою айдентику

Інвестгрупа SCM до 25-річчя оновлює свою айдентику

15:34 17.12.2024
Проєкт із підтримки захисників Маріуполя та їхніх сімей "Серце Азовсталі" продовжить роботу у 2025 р. - Ахметов

Проєкт із підтримки захисників Маріуполя та їхніх сімей "Серце Азовсталі" продовжить роботу у 2025 р. - Ахметов

20:03 06.12.2024
СКМ: за майже 3 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 10,6 млрд грн на допомогу ЗСУ та українцям

СКМ: за майже 3 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 10,6 млрд грн на допомогу ЗСУ та українцям

17:14 13.08.2024
"Сталевий фронт" Ахметова закупив 14 бронетранспортерів на 53 млн грн для 3-ї штурмової бригади

"Сталевий фронт" Ахметова закупив 14 бронетранспортерів на 53 млн грн для 3-ї штурмової бригади

14:04 24.05.2024
Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

12:33 27.02.2024
Інвестгрупа SCM у 2023р. наростила капінвестиції та вкладення в модернізацію в Україні на 52%

Інвестгрупа SCM у 2023р. наростила капінвестиції та вкладення в модернізацію в Україні на 52%

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

ОСТАННЄ

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район - ОВА

Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА