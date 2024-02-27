Інвестиції

12:33 27.02.2024

Інвестгрупа SCM у 2023р. наростила капінвестиції та вкладення в модернізацію в Україні на 52%

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Інвестгрупа SCM у 2023р. наростила капінвестиції та вкладення в модернізацію в Україні на 52%

Найбільша приватна українська інвестиційна група СКМ (SCM) бізнесмена Ріната Ахметова у 2023 році спрямувала на капітальні інвестиції та модернізацію в Україні понад 32 млрд грн (або $0,8 млрд), що майже на 52% більше, ніж у 2022 році.

Згідно з пресрелізом у вівторок, інвестиції було спрямовано за багатьма напрямами.

Так, для забезпечення енергетичної незалежності України за 2023 рік група ДТЕК ввела в експлуатацію 26 нових вугільних лав, оновила понад 6 тис. км повітряних ліній і 2 тисячі енергооб'єктів, зокрема капітально відремонтовано енергоблоки теплоелектростанцій та їхні елементи після ворожих обстрілів. Продовжилися інвестиції в другу чергу однієї з найпотужніших ВЕС у Східній Європі Тилігульської ВЕС. Проведено геологорозвідувальні, будівельні та бурильні роботи на газових родовищах.

Капітальні інвестиції "Метінвесту" були зосереджені на відновленні та розвитку безпеки ключових метпідприємств, підтримці технології виробництва. Ремонти печей на "Запоріжсталі" і "Каметсталі", відновлення обладнання на криворізьких ГЗК, а також, що не менш важливо, на підтримці виробничої інфраструктури компанії "Покровськвугілля", введенні в роботу нових шахтних лав. Завдяки цьому підприємство, розташоване в Донецькій області неподалік від лінії фронту, змогло, незважаючи на війну, забезпечити українські метзаводи вугільним концентратом.

Загалом за результатами 12 місяців 2023 року українські, асоційовані та спільні підприємства інвестиційної групи SCM сплатили 66,4 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів (або $1,8 млрд).

На соціальні програми витрачено 11,4 млрд грн ($0,3 млрд). Найбільші витрати становили програми для жителів регіонів присутності, заходи із посилення безпеки праці та охорони навколишнього середовища.

Крім того, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" продовжують підтримувати Україну та українців у ці складні часи. За два роки повномасштабної війни на допомогу військовим і мирним спрямовано вже 7,6 млрд грн. Додатково бізнесмен виділив мільярд грн на проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям "Серце Азовсталі".

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює по всьому світу. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B. V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор (ПУМБ), телекомунікації (Укртелеком), роздрібну торгівлю (ЦУМ, Київ), сільське господарство (HarvEast), а також сферу транспорту і логістики (Лемтранс і Портінвест). На сьогодні підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, Кіпрі, Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Єдиним власником та інвестором SCM є український бізнесмен і меценат Рінат Ахметов.

 

Теги: #scm #капінвестиції

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