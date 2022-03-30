Інвестиції

12:20 30.03.2022

SCM відзвітувала про зростання капінвестицій у 2021 р. на 75%

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SCM відзвітувала про зростання капінвестицій у 2021 р. на 75%

Бізнеси, що входять до групи SCM (СКМ), у 2021 році збільшили інвестиції в модернізацію та основні фонди на 75% – до 44,8 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії на її сайті.

Раніше рекордним показником інвестицій для групи був 2019 рік, коли вони зросли на 17,4% – до 42,1 млрд грн після збільшення на 51% (до 36 млрд грн) у 2018 році, однак у ковідний 2020 рік капінвестиції впали до 25,6 млрд грн.

SCM також повідомила про збільшення минулого року податків і зборів на 76% – до 86,5 млрд грн та фінансування соціальних програм на 13,2 млрд грн.

Група уточнила, що до центрального бюджету минулого року було спрямовано 73,3 млрд грн, що на 84% більше за показник 2020 року, тоді як відрахування до місцевих бюджетів зросли на 42% – до 13,1 млрд грн.

"Зараз, коли Росія веде в Україні руйнівну війну, головне завдання SCM в Україні - працювати. Робити все можливе і навіть більше, щоб підприємства виробляли продукцію, зберігали для людей робочі місця та зарплати, а для бюджету - податки", - наголошується в релізі.

SCM – це міжнародна інвестиційна компанія, представлена у семи країнах Європи та Північній Америці. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших галузях.

До портфеля SCM входять "Метінвест", група "ДТЕК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа Група Україна", UMG Investments, "Лемтранс", ЕСТА, HarvEast, "АСКА", "АСКА-Життя" та інші – загалом понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тис. людей.

Кінцевим бенефіціаром SCM є підприємець Рінат Ахметов.

Теги: #scm #капінвестиції
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