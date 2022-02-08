Green Deal

19:10 08.02.2022

BP направить 40-50% капінвестицій на стратегію досягнення нуля викидів до 2050 р

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BP направить 40-50% капінвестицій на стратегію досягнення нуля викидів до 2050 р

Британська нафтогазова компанія British Petroleum Corp. (BP) заявила про плани довести до 2025 року частку своїх капітальних інвестицій, що спрямовуються на досягнення цілі нульового рівня викидів до 2050 року до більш ніж 40%, а до 2030 року збільшить її до 50%, повідомляє портал GreenDeal.

Як зазначається у повідомленні компанії у вівторок, інвестиції будуть спрямовані на розвиток підприємств у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), водню та технологій зарядки електромобілів (EV) з метою доведення їх EBITDA до $9-10 млрд до 2030 року порівняно з $30-35 млрд від вуглеводнів.

ВР має намір удвічі порівняно з 2019 роком скоротити до 2030 року викиди парникових газів, пов’язані з операційною діяльністю компанії, коригуючи попередні зобов’язання у 30-35%, зазначається у повідомленні.

ВР також заявила про розробку власного портфеля ВДЕ потужністю 50 ГВт до 2030 року з проміжною метою 20 ГВт до 2025 року і впевнена у досягненні 8-10% прибутковості позикових коштів для цих проектів.

«Ми прискорюємо екологізацію ВР. Наша впевненість у можливостях, які відкриваються енергопереходом, зростає. Це дозволяє нам підвищити зобов’язання щодо зниження викидів СО2, і тепер ми прагнемо до 2050 року або раніше досягти чистих нульових викидів у всіх операціях, виробництві та продажах – унікально серед наших аналогів», — цитується в повідомленні компанії генеральний директор BP Бернард Луні.

Як зазначалося, у четвертому кварталі 2021 року BP збільшила чистий прибуток завдяки підвищенню цін на нафту і газ до $2,33 млрд порівняно зі збитком у $2,54 млрд у третьому кварталі та прибутком у $1,36 млрд роком раніше. Прибуток за рік зафіксований на рівні $7,57 млрд проти збитку в $20,3 млрд роком раніше.

Теги: #bp #викиди #капінвестиції
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