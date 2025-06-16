Міндовкілля: За два дні червня атаки дронів РФ спричинили викид майже 2 тис. тонн шкідливих речовин у повітря Київщини

Фото: ДСНС

Внаслідок атак російських дронів за два дні - 6 і 10 червня - у повітря Києва та області потрапило понад 1900 тонн шкідливих речовин, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"У червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Міндовкілля зазначає, що за попередніми підрахунками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень.

"Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу — без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки. Це не лише знищення інфраструктури — це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці", - зазначається в повідомленні.