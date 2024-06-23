Події

15:55 23.06.2024

На "ArcelorMittal Кривий Ріг" сталося відключення агрегатів від енергосистеми, що короткостроково спричинило значні викиди в атмосферу

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На Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) сталося раптове відключення низки агрегатів від зовнішньої енергосистеми, що короткостроково спричинило збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

"Сьогодні близько 05:00 сталося раптове відключення низки виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники були змушені вжити низки кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва, і забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, було видно в місті. Наразі енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", - ідеться в повідомленні пресслужби АМКР, яке цитує Управління екології виконкому Криворізької міськради.

Управління екології нагадує, що відповідно до Короткострокового плану дій для агломерації Кривого Рогу у випадках, коли якість атмосферного повітря є несприятливою для чутливих до забруднення груп населення, та у випадках настання несприятливих метеорологічних умов рекомендується уникати активної фізичної діяльності, обмежувати тривале перебування на вулиці та збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Також Управління екології констатує, що станом на ранок 23 червня, за даними автоматизованих постів моніторингу атмосферного повітря, було зафіксовано незначну динаміку зростання концентрацій окремих забруднювальних речовин, зокрема пилу. Станом на 11.30 концентрації всіх забруднювальних речовин перебувають у межах нормативних значень.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #викиди #arcelormittal

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