Глава Міндовкілля: НВВ 3.0 визначить ціль України зі скорочення викидів парникових газів до 2035 року

Цього року Україна має схвалити свій третій Національно визначений внесок (НВВ) враховуючи при цьому зміни, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення, зазначила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"В 2021 році Уряд схвалив оновлений другий НВВ, який передбачав скорочення викидів до 35% від рівня 1990 року до 2030-го. Проте війна різко змінила ситуацію: у 2022 році через руйнування промисловості та енергетичного сектору викиди скоротилися до 24,4% від рівня 1990 року. Тому потрібно переглянути наші цілі з урахуванням як поточної ситуації, так і майбутньої відбудови, яка на деякий час призведе до зростання викидів", - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр нагадала, що у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про основні засади державної кліматичної політики". У ньому було закріплено загальнонаціональну мету – досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. НВВ 3.0 має встановити середньострокову мету зі скорочення викидів парникових газів до 2035 року.

Паризька кліматична угода — міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу. Основне завдання Паризької угоди – утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.

Відповідно до договору його учасники зобов’язуються знижувати парникові викиди по відношенню до показника за 1990 рік шляхом Національно визначених внесків. НВВ визначається країною добровільно на 5 років, після чого відбувається його перегляд та прийняття нових зобов’язань.