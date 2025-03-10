Економіка

20:58 10.03.2025

СЕО "ArcelorMittal Кривий Ріг" закликав міжнародних партнерів створити СП з АМКР для розвитку видобутку копалин у регіоні

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СЕО "ArcelorMittal Кривий Ріг" закликав міжнародних партнерів створити СП з АМКР для розвитку видобутку копалин у регіоні

Генеральний директор Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) Мауро Лонгобардо закликав міжнародних партнерів створити спільне підприємство (СП) з їхньою компанією для розвитку видобутку природних копалин у регіоні.

"Ми закликаємо потенційних італійських та європейських партнерів розглянути можливість переходу на наступний рівень співпраці та створення спільного підприємства для розвитку гірничодобувної галузі Кривого Рогу з нашим підприємством "ArcelorMittal Кривий Ріг", яке володіє ресурсами, дозволами, обладнанням, технологіями та величезними знаннями і досвідом у гірничодобувній галузі", - сказав Лонгобардо під час заходу "На шляху до Конференції з відновлення України 2025", яка відбудеться у Мілані в липні.

При цьому він додав, що підприємство сподівається наростити обсяги виробництва.

"Робота в умовах частих відключень електроенергії, повітряних нальотів, нестачі персоналу зробила нас сильнішими та стійкішими. Але ми не втрачаємо оптимізму, сподіваємося нарощувати обсяги виробництва, і я радий, що провідні італійські постачальники технологій та обладнання підтримують нас у цьому. Зокрема, ми співпрацюємо з DANIELI, Ekoplant S.r.l., ATOMAT S.p.A, CEBA S.r.I., Schnell S.p.A., TRE ALTAMIRA S.r.l., OLTEK S.r.l.", - констатував гендиректор.

Згідно із пресрелізом, захід у Мілані був спільно організований Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії (у співпраці з Інститутом зовнішньої торгівлі Італії), Регіональною адміністрацією Ломбардії, Міністерством закордонних справ та Міністерством економіки України. Він є ключовим етапом підготовки до Конференції з відновлення України 2025, яка відбудеться у Римі у липні 2025 року.

Захід зібрав близько 350 провідних представників італійських, українських та міжнародних компаній, державних установ, фінансових організацій та бізнес-асоціацій, забезпечивши платформу для змістовних дискусій щодо економічного відновлення України.
У своєму виступі Лонгобардо також підкреслив, що АМКР готовий взяти найактивнішу участь у післявоєнній відбудові України. Він зазначив, що це історичний момент для країни, коли відновлення і розвиток інфраструктури будуть тісно пов'язані зі структурними реформами, які очікуються на шляху до інтеграції в ЄС. Україна має унікальну можливість ознайомитися з найкращими світовими практиками та викликами, з якими стикаються такі галузі, як металургія та гірничодобувна промисловість, зокрема, в Європі. Завдяки цьому можна буде створити дуже позитивне інвестиційне середовище для іноземних інвесторів, які будуть зацікавлені розвиватися в країні.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

 

Теги: #arcelormittal

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