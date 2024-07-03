Економіка

15:03 03.07.2024

"ArcelorMittal Кривий Ріг" закликає переглянути норму щодо імпорту щонайменше 80% е/е як гарантію її стабільного постачання підприємствам

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" закликає переглянути норму щодо імпорту щонайменше 80% е/е як гарантію її стабільного постачання підприємствам

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) закликає уряд України переглянути збільшення частки імпорту електроенергії з 50% до 80% для відсутності обмежень у постачанні споживачів цим енергоносієм.

Згідно з пресрелізом у середу, за результатами імпорту е/е в травні-червні цього року та аналізу його впливу на економіку комбінату, регіону та держави АМКР долучається до позиції низки інших енергоємних підприємств країни, занепокоєних необґрунтовано завищеною вимогою щодо імпорту е/е.

Нагадується, що уряд 1 червня ухвалив рішення про те, що гарантія постачань е/е без обмежень діятиме лише для підприємств, які імпортуватимуть щонайменше 80% від їхнього споживання.

У пресрелізі пояснюється, що цей заклик зумовлений негативними наслідками для АМКР, галузі, регіону, бюджетів різних рівнів.

"З огляду на найвищі в Європі ціни на е/е в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, звідки вона імпортується, необхідність витрачати додаткові кошти на її транспортування, сплачувати мита та акцизний збір, ціна імпортної е/е для підприємства більш ніж удвічі перевищує ціну, яку платять його конкуренти в галузі в країнах Західної Європи. За таких умов подальше виробництво стає суттєво збитковим, завод не може бути конкурентоспроможним на світовому ринку металопродукції. Підприємство буде змушене значно скорочувати виробництво і відправити орієнтовно 1200 співробітників у простій", - наголошується в заяві.

Це в масштабі економіки регіону та України, безумовно, призведе до зниження податкових виплат з ПДФО та ЄСВ до 30 млн грн на місяць; зниження плати за надра та екологічних платежів приблизно 60 млн грн на місяць; зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно 120 млн грн на місяць; зниження валютних надходжень орієнтовно на $90 млн, або 3,6 млрд грн на місяць, за рахунок скорочення експорту готової продукції.

"Такі рішення уряду потребують чітких розрахунків та обґрунтувань, а також пошуку збалансованого рішення для промисловості, і як наслідок, для економіки країни загалом. Закликаємо уряд переглянути ухвалене рішення та зменшити обов'язковий мінімальний обсяг імпорту е/е до рівня 50% впродовж року шляхом внесення змін до постанови КМУ від 30 травня 2024 р. №611", - сказав генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо, якого цитує пресслужба.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до Кабінету Міністрів із пропозицією скасувати постанову від 30 травня 2024 року №611, згідно з якою внесено зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану в Україну зі збільшенням частки її імпорту до 80% для відсутності обмежень у постачанні споживачам.

Згідно з постановою уряду від 30 травня 2024 року внесено зміни до іншої постанови від 27 жовтня 2023 року №1127. Згідно з новою редакцією, НЕК "Укренерго" гарантує забезпечення імпортерам електроенергії, звільняючи їх від планових обмежень споживання, якщо обсяг імпорту становить, щонайменше, 80% у структурі споживання (раніше було 30% із травня до вересня та 50% із жовтня до квітня).

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. Є великим платником податків до бюджетів усіх рівнів і основним роботодавцем у м. Кривий Ріг. Підприємство створює разом зі своїми дочірніми та підрядними організаціями понад 20 тис. робочих місць, платежі до бюджету за 2023 рік становили 4,1 млрд грн, обсяг експорту за 2023 рік становив близько 25 млрд грн. У 2023 році завод забезпечив понад чверть надходжень до бюджету Кривого Рогу.

Теги: #arcelormittal #кривий_ріг

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