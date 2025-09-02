Інтерфакс-Україна
19:09 02.09.2025

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Двоє дітей загинули, ще троє, а також доросла жінка доправлені до лікарні внаслідок пожежі в п'ятиповерховому житловому домі в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"Під час ліквідації загоряння квартири в 5-поверхівці рятувальники винесли з вогню без свідомості двох дівчаток - 2 та 5 років. Медики боролися за їхні життя, але, на жаль, врятувати дітей не вдалося. 39-річна жінка та ще троє дітей віком 5, 7 і 13 років госпіталізовані до лікарні. Пожежу ліквідували, причини з’ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

 

