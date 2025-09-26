Інтерфакс-Україна
Події
21:22 26.09.2025

"Криворізька ТЕЦ" замінює обладнання котельні, яке працювало з 1945 року

1 хв читати

Котельня АТ "Криворізька теплоцентраль", що забезпечує теплом понад 345 тис. мешканців північної частини міста, проходить капітальний ремонт в рамках підготовки до опалювального сезону.

"Фахівці підприємства міняють пароперегрівачі двох парових котлів, які відпрацювали вже 80 років. Також триває монтаж конвективних пакетів на водогрійних котлах, що дозволить утримувати необхідний температурний режим теплоносія навіть у сильні морози", – йдеться в повідомленні на сайті Криворізької ТЕЦ, якою управляє Група "Нафтогаз".

img-20250926-wa0031

Зазначається, що також встановлюють сучасні енергоефективні насоси німецького виробництва, які відповідатимуть за якісну підготовку води та стабільний воднохімічний режим.

Паралельно ТЕЦ готує до зими й інші об’єкти – наразі капітальний ремонт проводять одразу на десяти котлах по всьому місту.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що станом на середину вересня рівень готовності трубопроводів теплових мереж АТ "Криворіжтеплоцентраль" становить приблизно 60%, але до початку опалювального сезону будуть виконані всі необхідні роботи. Він уточнив, що наразі задіяно більше 100 ремонтно- відновлювальних бригад по заміні теплових мереж, і першочергово роботи проводяться в місцях пошкодження, де треба проводити гідравлічні випробування.

 

Теги: #кривий_ріг #тец

