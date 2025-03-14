Інтерфакс-Україна

Події

12:40 14.03.2025

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

1 хв читати
Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Викиди парникових газів значно збільшилися у 2024 році в порівнянні з іншими роками після початку повномасштабного вторгнення, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"У 2024 році значно зросли викиди через посилені атаки на енергетичну та промислову інфраструктури: за 2022 і 2023 роки вони становили 1,1 млн тонн CO₂ і лише за один 2024 рік вони зросли до 2,1 млн тонн CO₂", - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом за три роки повномасштабного вторгнення викиди парникових газів становлять близько 230 млн тонн CO₂ – стільки виробляють за рік уся Австрія, Угорщина, Чехія та Словаччина разом узяті або стільки ж викидів створюють 120 млн автомобілів.

За словами міністра, РФ завдала Україні понад EUR40 млрд кліматичних збитків після початку повномасштабного вторгнення.

"Для оцінки цієї відповідальності використали так звану "соціальну вартість вуглецю", яка становить $185 за тонну CO₂ еквіваленту. Таким чином, застосовуючи цю формулу загальна сума кліматичних збитків, яких завдала росія протягом повномасштабного вторгнення, оцінюється в понад $42 млрд", - зазначила Гринчук.

Серед основних факторів, що спричинили такі значні кліматичні збитки міністр назвала: активні бойові дії, використання важкої техніки та артилерії, пожежі в екосистемах, а також масовані атаки на енергетичну та промислову інфраструктури.

Теги: #викиди #війна #довкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 14.03.2025
Одна людина загинула і 12 дістали поранення в Донецькій області впродовж доби

Одна людина загинула і 12 дістали поранення в Донецькій області впродовж доби

06:37 14.03.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:34 13.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 344 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 344 одиниці живої сили - Генштаб

22:24 13.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

21:26 13.03.2025
Україна довіряє американським та європейським можливостям контролю та верифікації припинення вогню – Зеленський

Україна довіряє американським та європейським можливостям контролю та верифікації припинення вогню – Зеленський

00:56 13.03.2025
Війна в Україні в лютому вбила щонайменше 183 і поранила 567 цивільних - ООН

Війна в Україні в лютому вбила щонайменше 183 і поранила 567 цивільних - ООН

23:31 11.03.2025
Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

Війська РФ зайшли у Суджу і намагаються закріпитися на сході міста – DeepState

23:27 11.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 244 ворожі атаки - Генштаб

14:02 11.03.2025
Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

09:40 11.03.2025
Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

Російські війська готуються до наступу на Суджу у Курській області - ISW

ВАЖЛИВЕ

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

Поліцейські встановлюють обставини вбивства активіста Ганула в центрі Одеси, глава МВС взяв справу під особистий контроль

Посли ЄС погодилися продовжити ще на пів року персональні санкції для фізичних та юросіб за війну РФ проти України

ОСТАННЄ

Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Київ передав партію допомоги для 72-ї ОМБр – Кличко

Сибіга: Ми вже приступили до формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я

Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА