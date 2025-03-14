Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Викиди парникових газів значно збільшилися у 2024 році в порівнянні з іншими роками після початку повномасштабного вторгнення, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"У 2024 році значно зросли викиди через посилені атаки на енергетичну та промислову інфраструктури: за 2022 і 2023 роки вони становили 1,1 млн тонн CO₂ і лише за один 2024 рік вони зросли до 2,1 млн тонн CO₂", - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом за три роки повномасштабного вторгнення викиди парникових газів становлять близько 230 млн тонн CO₂ – стільки виробляють за рік уся Австрія, Угорщина, Чехія та Словаччина разом узяті або стільки ж викидів створюють 120 млн автомобілів.

За словами міністра, РФ завдала Україні понад EUR40 млрд кліматичних збитків після початку повномасштабного вторгнення.

"Для оцінки цієї відповідальності використали так звану "соціальну вартість вуглецю", яка становить $185 за тонну CO₂ еквіваленту. Таким чином, застосовуючи цю формулу загальна сума кліматичних збитків, яких завдала росія протягом повномасштабного вторгнення, оцінюється в понад $42 млрд", - зазначила Гринчук.

Серед основних факторів, що спричинили такі значні кліматичні збитки міністр назвала: активні бойові дії, використання важкої техніки та артилерії, пожежі в екосистемах, а також масовані атаки на енергетичну та промислову інфраструктури.