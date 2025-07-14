Інтерфакс-Україна
Події
12:36 14.07.2025

Інвестгрупа SCM до 25-річчя оновлює свою айдентику

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Найбільша приватна українська інвестиційна група СКМ (System Capital Management, SCM) бізнесмена Ріната Ахметова до свого 25-річчя планує оновити бачення майбутнього компанії, наратив та айдентику, повідомила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко у Facebook.

"25 років в листопаді цього року. Ми готуємося до цього. Не в сенсі великих святкувань, ні. В дуже притаманний нам спосіб - системно плануємо, будуємо, оновлюємо. В тому числі себе. Глибоко, вдумливо, без різких рухів. Серед іншого ми оновлюємо своє бачення нашого майбутнього, свій сторителинг (наратив), свою айдентику (яку ми взагалі не змінювали з 2000 року, з моменту створення)", - написала Ємченко.

Вона уточнила, що всі зміни будуть оприлюднені восени.

"Все цілісно розкажемо, але з сьогоднішнього дня будемо дуже точково оприлюднювати оновлених себе", - зазначила вона у дописі.

При цьому вона виклала фото оновленого лого SCM на футболці FC SHAKHTAR, який презентував новий тренер команди Арда Туран.

"Жодних революцій, виключно еволюція - від кирилиці в латиницю, від довгої назви до абревітатури, від кольору - в монохром. Насправді до кінця цього року ми пройдемо повне оновлення візуального стилю SCM, презентуємо його на початку вересня 2025 року", - резюмувала топ-менеджер.

Як повідомлялося, СКМ у 2024 році спрямувала на капінвестиції та модернізацію в Україні 38 млрд грн (майже $1 млрд), що на 19% більше, ніж у 2023 році (32 млрд грн, або $0,8 млрд). Капінвестиції були зосереджені на відновленні та розвитку безпеки ключових підприємств. Більшість цих коштів було направлено на капремонт установок енергоблоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, капітальний та поточний ремонт металургійного обладнання, будівель.

Група спрямувала 12,4 млрд грн ($0,3 млрд) на соціальні програми. Найбільші витрати становили програми для мешканців регіонів присутності та охорона навколишнього середовища.

Торік підприємства та компанії SCM направили 74,6 млрд грн ($1,8 млрд) податків та зборів до бюджетів усіх рівнів - це майже на 12,5% більше, ніж у 2023 році. Понад 63,2 млрд грн з них було сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,3 млрд грн.

До того ж 11,3 млрд грн спрямували бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та FC Shakhtar на допомогу військовим та цивільним громадянам за три роки повномасштабної війни.

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює по всьому світу. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B. V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор (ПУМБ), телекомунікації (Укртелеком), роздрібну торгівлю (ЦУМ, Київ), сільське господарство (HarvEast), а також сферу транспорту і логістики (Лемтранс і Портінвест). На сьогодні підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, Кіпрі, Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Єдиним власником та інвестором SCM є український бізнесмен і меценат Рінат Ахметов.

Теги: #айдентика #scm

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