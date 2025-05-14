Інтерфакс-Україна
Події
09:27 14.05.2025

Мін'юст оновив візуальну айдентику, бюджетні кошти не витрачалися

1 хв читати
Мін'юст оновив візуальну айдентику, бюджетні кошти не витрачалися

Міністерство юстиції України оновлює візуальну айдентику відомства.

"Міністерство юстиції України оновлює візуальну айдентику… Наша мета була чіткою — зберегти традиції та цінності, закладені раніше, і водночас осучаснити підходи", - йдеться у повідомленні міністерства в соціальних мережах.

У відомстві заявляють, що створили лаконічний стиль, який не втратить актуальності з часом.

"Оновлення враховує сучасні вимоги до державної комунікації з акцентом на зрозумілість та доступність для кожного. Стиль адаптовано для цифрових і друкованих форматів", - додали в міністерстві.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Мін'юсті, розробка нового стилю та його впровадження здійснено завдяки підтримці Проєкту ЄС "Право-Justice" і бюджетні кошти на це не витрачалися.

Ознайомитися з новою айдентикою можна за посиланням.

Теги: #мінюст #айдентика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 06.05.2025
Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

Кабмін перейменував і утворив ряд нових міжрегіональних управлінь Мін'юсту

18:56 01.05.2025
Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

19:43 10.04.2025
Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

Активи "Білоруськалію" стягнуто в дохід держави за позовом Мін'юсту

17:32 08.04.2025
Від запуску реєстрації шлюбу онлайн поза чергою для військових послугою скористалися понад 100 пар

Від запуску реєстрації шлюбу онлайн поза чергою для військових послугою скористалися понад 100 пар

17:54 02.04.2025
Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст

Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст

14:27 29.03.2025
Мінюст планує запуск е-нотаріату наприкінці 2025р

Мінюст планує запуск е-нотаріату наприкінці 2025р

16:03 21.03.2025
Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

12:20 20.03.2025
Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

Мінʼюст, Коордцентр правничої допомоги та Реєстр збитків домовилися про доступ громадян до безоплатної допомоги при поданні заяв до реєстру

11:46 17.03.2025
У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

11:17 17.03.2025
Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

ВАЖЛИВЕ

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

ОСТАННЄ

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Молодь за програмою "єКнига" надає перевагу книгам зарубіжних авторів

Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

Під час трансляції першого півфіналу "Євробачення-2025" згадали учасників минулих років із Росії

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА