Мін'юст оновив візуальну айдентику, бюджетні кошти не витрачалися

Міністерство юстиції України оновлює візуальну айдентику відомства.

"Міністерство юстиції України оновлює візуальну айдентику… Наша мета була чіткою — зберегти традиції та цінності, закладені раніше, і водночас осучаснити підходи", - йдеться у повідомленні міністерства в соціальних мережах.

У відомстві заявляють, що створили лаконічний стиль, який не втратить актуальності з часом.

"Оновлення враховує сучасні вимоги до державної комунікації з акцентом на зрозумілість та доступність для кожного. Стиль адаптовано для цифрових і друкованих форматів", - додали в міністерстві.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Мін'юсті, розробка нового стилю та його впровадження здійснено завдяки підтримці Проєкту ЄС "Право-Justice" і бюджетні кошти на це не витрачалися.

Ознайомитися з новою айдентикою можна за посиланням.