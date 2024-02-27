Події

10:33 27.02.2024

Мінкультури пропонує використовувати єдину айдентику до 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка

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Міністерство культури та інформаційної політики у співпраці з Харківською академією дизайну та мистецтв і Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти розробили айдентику до 210-річчя від дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, усі охочі можуть використати пакет візуальних матеріалів, розміщений за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/16geIjC3unUlpL7DhpI5efB36aNJIVtCR

Як повідомлялося, 23 лютого Кабінет Міністрів затвердив план заходів із підготовки та вшанування на державному рівні 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Зокрема серед них: урочисте нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, фестиваль "Мистецька академія "Шевченко - шлях до перемоги", а також безліч читань, вечорів пам'яті, майстер-класів, круглих столів та інших тематичних заходів.

Теги: #шевченко #мінкультури #айдентика

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